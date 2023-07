Mit diesem Titel haben Anleger die Chance, zum vierten Mal einen Verdoppler zu landen. Doch kann auch diesmal die Kapitalmarktstory des Unternehmens überzeugen? Anlegern, denen es bei diesem Wert gelang, in der Nähe der Tiefpunkte einzusteigen, konnten ihren Einsatz in dem Zeitraum dreimal verdoppeln. Aktuell notiert der Wert wieder in der Nähe langjähriger Tiefpunkte. Der Grund für das starke Schwanken der Aktie ist, dass Anleger das Margenpotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...