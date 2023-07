Wasserstoff soll nach Plänen der derzeitigen Regierung künftig in allen wichtigen Sektoren eine Rolle spielen. Nicht nur Deutschland feilt an seiner nationalen Wasserstoffstrategie, immer mehr Ländern erkennen das Potenzial des Energieträgers, um langfristig eine sektorübergreifende Dekarbonisierung zu schaffen.Die Bundesregierung will ein schnelles Wachstum des Wasserstoffmarktes erreichen. So soll vor allem in bestimmten Wirtschaftsbereichen der hohe Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...