Wien (www.fondscheck.de) - Der Tech-Index NASDAQ 100, in dem die Aktien der an der US-Börse NASDAQ gelisteten 100 Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten sind, wird umgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Dies geschehe zum Börsenstart am kommenden Montag (24.07.), wie das "Handelsblatt" berichte. Der Grund: Die Titel von Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, NVIDIA und Tesla hätten in Summe ein Gewicht von 56 Prozent erreicht. ...

