Genf (www.fondscheck.de) - Die Anleihemärkte sind auf dem aktuellen Niveau nicht mehr sicher, so Eric Vanraes, Portfoliomanager des Strategic Bond Opportunities Fund (ISIN IE00BF55G735/ WKN A2PA88) bei Eric Sturdza Investments.Ein Großteil der Volatilität, die die Aktienmärkte plage, habe sich auf die Zinsseite verlagert. In den letzten Wochen sei es schwierig gewesen, eine Logik hinter den Marktbewegungen zu erkennen. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank habe die Ausrichtung auf eine weiterhin geldpolitische Straffung signalisiert, was aber im Einklang mit den jüngsten Kommentaren gewesen sei. "Der plötzliche Rückgang der Verbraucherpreisinflation um 1 Prozent war vorhersehbar, da die Auswirkungen des sprunghaften Anstiegs vom Juni 2022 im Jahresvergleich nun hinter uns liegen", so Vanraes. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...