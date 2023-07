Das österreichische Technologieunternehmen Miba erweitert seine Kapazitäten zur Fertigung von eMobility-Produkten in Kirchbach. Die Firma investiert 15 Millionen Euro, um seine Produktionsfläche für Leistungselektronik in der Südsteiermark in den kommenden Monaten "mehr als zu verdoppeln". Von heute 3.000 wird der Standort auf künftig 6.300 Quadratmeter vergrößert. In dem Werk werden einer Unternehmensmitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...