Das dänische Logistikunternehmen DSV hat 100 AC-Ladesäulen bei Aral Pulse bestellt. Die insgesamt 200 Ladepunkte mit jeweils 22 kW Leistung werden sukzessive bis Ende 2023 an DSV-Standorten in Deutschland für Elektro- und Hybrid-Dienstwagen installiert. Die ersten der Aral-Ladesäulen wurden bereits an den DSV-Standorten in Peine und Gernsheim in Betrieb genommen, wie DSV in der Mitteilung schreibt. ...

