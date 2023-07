An der Wall Street stehen die Ampeln am letzten Handelstag der Woche auf grün. Der Nasdaq Composite steigt 30 Minuten vor dem Start des Präsenzhandels um rund 0,7 Prozent. Am Vortag war der Index unter dem Eindruck der nachgebenden Kurse bei Tesla und Netflix um rund 2 Prozent im Wert abgerutscht. Am Freitag notieren die genannten Aktien allerdings stabilisiert. Der Dow Jones klettert um 0,2 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

