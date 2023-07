Der Lithium-Markt befindet sich im Boom. In den kommenden Jahren werden dutzende neue Minen benötigt. Consolidated Lithium Metals (CLM) befindet sich hier mit drei Projekten in Kanada in einer aussichtsreichen Position. Allein 2023 fließen 4 Mio. Dollar in die Exploration!

Elektroautos: Der Boom hält weltweit an!

2022 wurde fast jedes Siebte neu zugelassene Fahrzeug auf dieser Welt elektrisch betrieben. Dabei steht China als weltgrößter Automarkt in der Pole Position und stellt mit BYD noch vor Tesla den größten Elektroauto-Hersteller der Welt (nach Stückzahlen). Doch Europa und Nordamerika holen nun sukzessive auf. In den USA ist es vor allem der "Inflation Reduction Act" der Regierung Biden, der mit erheblichen Fördermitteln - bis zu 7.500 US-Dollar je Fahrzeug - den Umstieg auf Elektro vorantreibt. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass der Marktanteil der Elektroautos dieses Jahr auf mehr als 18 Prozent steigen wird.

Europa: Erstmals mehr Elektroautos als Diesel-Fahrzeuge verkauft

Die neuesten Zahlen von Autoverband ACEA aus Europa bestätigen zudem den Trend. So wurden im Juni in der Europäischen Union eine Million neue Fahrzeuge zugelassen. 36,3 Prozent besaßen einen Hybrid-Motor, 15,1 Prozent fuhren rein elektrisch. Damit hat die Zahl der verkauften Elektroautos erstmals auch den einst so beliebten Diesel überholt, der im Juni nur noch auf einen Marktanteil von 13,4 Prozent kam. Von der enormen Nachfrage nach Elektroautos profitieren die Batteriekonzerne, aber auch Lithium-Firmen. Letztere liefern den begehrten Rohstoff, der in keiner Elektroauto-Batterie fehlen darf. Die IEA hatte im vergangenen Jahr den Bedarf bereits abgeschätzt und glaubt, dass bis 2035 gleich 74 neue Lithium-Minen nötig sind, wenn die von Regierungen weltweit ausgerufenen Elektrifizierungsziele im Verkehr erreicht werden sollen (siehe Graphik unten).

Graphik: Die IEA schätzt, dass die Welt bis 2035 mehr als 350 neue Minen benötigt, um den Bedarf an Batteriemetallen wie Lithium oder Nickel zu decken. Für Rohstoff-Firmen bietet sich also die Chance auf einen Markt mit hohem Wachstum und hohen Preisen. Graphik via Benchmark Minerals Intelligence. Consolidated Lithium Metals: Drei Lithium-Projekte in einer Aktie!

Consolidated Lithium Metals (0,08 CAD | 0,05 Euro; CA2094161064) ist einer der aufstrebenden Player im Lithium-Markt. Das kanadische Unternehmen hat sich gleich drei Liegenschaften in der für den Bergbau bekannten Provinz Québec gesichert, und zwar im Herzen des berühmten Abitibi-Mining-Gürtels. Noch fährt das kurz CLM genannte Unternehmen unter dem Radar vieler Investoren. Dabei lohnt sich der Blick auf die einzelnen Projekte ...

