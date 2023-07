MONTAG, DEN 24. JULI Am 24. Juli präsentieren mehrere Unternehmen ihre Halbjahreszahlen, darunter Julius Bär, Hella, Philips, Ryanair und Vodafone. Auch Linde, Flatexdegiro und Snap Inc. stehen vor ihrer Hauptversammlung. An diesem Tag werden außerdem die Q2-Zahlen von NXP Semiconductors und Whirlpool veröffentlicht. Parallel dazu erwarten Investoren gespannt wichtige Konjunkturdaten aus Japan, Spanien, Frankreich, Deutschland, der Eurozone, Großbritannien ...

