Wien (www.fondscheck.de) - Nils Reich, aktuell Sachversicherungs-Vorstand in Deutschland, wird voraussichtlich zum 1. November 2023 Chief Executive Officer von Axa Global Health bei der Axa Gruppe, so die Experten von "FONDS professionell".Der 42-Jährige verantworte in dieser Rolle den Aufbau der internationalen Health Unit, inklusive Lösungen zur betrieblichen Vorsorge (Employee Benefits), über die verschiedenen Ländergesellschaften von Axa hinweg. Der promovierte Mathematiker sei seit 2015 bei Axa und habe bereits von 2017 bis 2018 das P&C-Retail-Geschäft auf Gruppenebene geleitet. Seit 2018 sei er als Vorstand für die Sachversicherung bei Axa Deutschland zuständig. Gemeinsam mit seinem Team habe er das Geschäftsfeld in den vergangenen Jahren zurück zu nachhaltigem Kundenwachstum und äußerst guten Ergebnissen geführt, wie es in einer Mitteilung heiße. Seine Nachfolge solle zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...