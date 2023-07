?Unterstützung der weltweiten Veröffentlichung von Brilliantcrypto?

Brilliantcrypto, Inc. (Hauptsitz: Minato City, Tokio, CEO: Naruatsu Baba, nachfolgend "Brilliantcrypto") ist Partnerschaften mit 7 Gilden/DAO-Organisationen in der ganzen Welt eingegangen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230720814030/de/

Partnership with 7 Guild/DAO Organizations Globally (Graphic: Business Wire)

Mit Hilfe dieser Partnerschaften wird Brilliantcrypto, das nachhaltige Play-to-Earn-Spiel, auf die weltweite Bühne vordringen, da damit Regionen erreicht werden, in denen viele Nutzer von Blockchain-Spielen ansässig sind.

Vorstellung der Partnerschaften

OLA GG

OlaGG ist die größte Web3-Gaming-Community auf dem spanischsprachigen Markt mit über 400.000 Mitgliedern in ganz Lateinamerika und Spanien.

Ihre Community beteiligt sich aktiv an der Web3-Wirtschaft, indem sie Inhalte erstellt, Quests in Angriff nimmt und an Esports-Turnieren teilnimmt.Indem ihre Spieler an Community-Programmen teilnehmen und gemeinsam aufsteigen, fördern sie ihr eigenes Wachstum und ihren Wohlstand.

Sie dienen als Plattform für die wirtschaftliche Befähigung in unserer Gemeinschaft.

SomosOLA

https://olagg.io/

Indi GG

IndiGG ist eine von Kratos Studios erworbene Gaming-DAO, die Vertriebsschienen in Schwellenländern, beginnend mit Indien, aufbaut, um den Austausch von Werten zwischen Spieleentwicklern und Spielern zu ermöglichen. Die Gemeinschaft ist eine Ansammlung von mehreren Mikro-Gaming-Communities, die unabhängige Operationen durchführen, um Spieler in web3 einzubinden. IndiGG ist die weltweit größte web3-Gaming-Community, die eine physikalische Präsenz von über 700.000 Spielern aufweist. Im Rahmen des IndiGG-Modells werden 70 %-80 der von den Spielen eingenommenen Gelder in Form von Belohnungen auf völlig transparente Weise an die Community ausgeschüttet. Kratos Studios hat 20 Millionen US-Dollar von namhaften Risikokapitalgebern wie Accel, Prosus Ventures, Nexus Venture Partners usw. und L2-Investoren wie ImmutableX und Polygon erhalten.

https://indi.gg/

GuildQB

GuildQB ist eine soziale Web3-Plattform, die sich an GameFi- und NFT-Spieler richtet. Seit unserem Start im Frühjahr 2022 haben wir Informationen über Web3-Gaming über die Medien "Scholars Lab" sowie auf Instagram und Twitter ausgetauscht.

Im Februar 2023 haben wir unsere erste NFT-Kollektion "Kisaragi" auf den Markt gebracht und arbeiten weiter an der Entwicklung unserer Metaverse-Plattform "QB Metaverse City" (vorläufig).

GuildQB hat auch an physischen Veranstaltungen teilgenommen und war auf der Tokyo Game Show und der Blockchain Expo 2022 vertreten. Mit unseren Partnern Kyrie Terra haben wir uns bemüht, das Bewusstsein für Web3-Spiele zu schärfen.

Bleibt über GuildQB durch Discord auf dem Laufenden, wo ihr die neuesten Nachrichten erhaltet und sogar AL-Rumble und Münzen gewinnen könnt, die ihr bald einsetzen könnt. Unser Discord ist auch ein großartiger Ort, um sich mit anderen Spielern auszutauschen und Strategien für Web3-Spiele zu diskutieren!

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games

"Samurai Guild Games" ist eine japanische Gilde, die Barrieren für die japanische Teilnahme an Web3-Spielen einreißt. Wir bereichern das Leben unserer Mitglieder, indem wir neue Spielmöglichkeiten schaffen, die sich um Spielen, Verdienen, Lernen und Erschaffen drehen. SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO

Avocado DAO ist ein Pionier im Blockchain-Gaming-Bereich und verfügt über das größte Stipendium von 2021 mit der Hauptdirektive, die nächste Generation von Web3-Nutzern an Bord zu holen. Es ist ein Kollektiv von gleichgesinnten Community-Mitgliedern und Hauptakteuren, die an die Vorteile von Blockchain-Technologien und Metaversen glauben.

https://www.avocadodao.io/

PathDAO

PathDAO ist das führende Venture-Studio mit Sitz in SEA, das die Zukunft des Gaming gestaltet. Wir investieren in und fördern Projekte an der Schnittstelle von Web3, Social und Gaming. Darüber hinaus sind wir eine digitale Gesellschaft, die alle Spieler unabhängig von ihrem Hintergrund willkommen heißt.

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild

Ninja Game Guild ist eine Spielegilde, die hauptsächlich in Afrika ansässig ist. Durch NFT-Spiele verbinden sie Japan und Afrika miteinander und versuchen, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Im Mai 2023 arbeiteten sie mit großen Unternehmen aus Japan bei einer Web3-Veranstaltung in Nigeria zusammen und halfen dabei, eine Brücke zwischen Unternehmen und Teilnehmern zu schlagen, indem sie als Diskussionsteilnehmer und Teilnehmer Informationen austauschten. Sie leiten die Guild, Inc. mit der NFT Game Guilds und dem Ziel, die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Japan und Afrika zu beschleunigen.

https://twitter.com/NinjaGameGuild

Name des Unternehmens: Brilliantcrypto, Inc.

Hauptsitz: Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F 6F Midtown East

Gründungsdatum: 2022/11/09

Executive Director: Naruatsu Baba

Brilliantcrypto, Inc. Corporate Site: https://brypto.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230720814030/de/

Contacts: