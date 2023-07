Berlin (ots/PRNewswire) -CMG NewsDie interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9188351-neues-schiffshebewerk-in-niederfinow/Die Einweihung des neuen Schiffshebewerks in Niederfinow hat 14 Jahre auf sich warten lassen. Der 55 Meter hohe Wasserfahrstuhl wird in Zukunft bis zu 110 Meter lange Schiffe über eine Höhe von 36 Meter hoch- oder hinabbefördern, wodurch ermöglicht wird, Schiffe mit über 100 Containern von hier über die Havel-Oder-Wasserstraße an die Elbe oder auch an den Rhein zu bringen. Ein Binnenschiff kann ungefähr 200 Lkws ersetzen und die Transporte über die Binnenschifffahrt sind deshalb klimaschonend und energiesparend.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2159079/06_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2159080/06_02.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2159082/06_03.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2159063/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2159064/CMG_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neues-schiffshebewerk-in-niederfinow---eine-gute-losung-fur-gutertransporte-in-europa-zu-zeiten-der-energiekrise-und-des-klimawandels-301883044.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5564322