Hamburg (ots) -- Baker Tilly nimmt zum 1. Juli im Geschäftsbereich Audit & Advisory erneut eine Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft auf.- Odile Benecke ist seit zwei Jahren bei Baker Tilly tätig und wird in Zukunft als Partnerin vom Standort Hamburg aus den Bereich IFRS Advisory weiter ausbauen.Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat zum 1. Juli Odile Benecke in die Partnerschaft aufgenommen. Sie verstärkt bereits seit zwei Jahren den Geschäftsbereich Audit & Advisory am Baker Tilly Standort Hamburg. In ihrer neuen Rolle als Partnerin wird sich Odile Benecke weiterhin im Schwerpunkt dem Ausbau der Beratung im Bereich der internationalen Rechnungslegung widmen.Odile Benecke betreute in den vergangenen Jahren Mandanten diverser Branchen bei allen Fragestellungen rund um International Financial Reporting Standards (IFRS), darunter vor allem Unternehmen von öffentlichem Interesse, sogenannte PIEs, sowie IFRS bilanzierende Non-PIEs. Dazu gehört neben der Beratung bei der IFRS-Abschlusserstellung oder der Einführung neuer Rechnungslegungsstandards auch die Optimierung rechnungslegungsbezogener Prozesse vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Digitalisierung.Wachsende Nachfrage zur Beratung bei International Financial Reporting Standards"Durch unsere Expertinnen und Experten stärken wir unseren interdisziplinären Ansatz und können unseren Mandanten jederzeit ganzheitlich zur Seite stehen. Gleichzeitig sind wir besonders stolz, erneut eine so fachkundige Partnerin wie Odile Benecke aus den eigenen Reihen ernennen zu dürfen", sagt Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory von Baker Tilly. Thomas Gloth, Partner im Bereich Audit & Advisory und Head of Capital Markets Group bei Baker Tilly, ergänzt: "IFRS gewinnen national und international immer mehr an Bedeutung. Mit Odile Benecke erweitern wir unsere Partnerschaft um eine weitere herausragende Kollegin, die mit ihrem fachlichen Know-how bereits in den vergangenen zwei Jahren wesentlich dazu beigetragen hat, unsere Expertise im Bereich IFRS Advisory noch weiter zu stärken."Vor ihrem Wechsel zu Baker Tilly war Odile Benecke bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Senior Managerin im Bereich Finance Advisory tätig. Odile Benecke begann ihre berufliche Laufbahn als Prüferin und Prüfungsleiterin bei der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft, bevor sie als Head of Accounting zur Sinner Schrader AG in Hamburg wechselte.Pressekontakt:Carolin GrebnerManager Market CommunicationTel: +49 89 55066-174E-Mail: carolin.grebner@bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60690/5564344