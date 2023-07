Nach dem Kursrutsch vom Vortag hat sich die Nasdaq-Börse am Freitag stabilisiert. Der Nasdaq 100 stieg am Nachmittag leicht an, nachdem er am Donnerstag nach enttäuschenden Quartalsberichten um mehr als zwei Prozent abgerutscht war. Der Index steht außerdem vor einer Neugewichtung am Anfang nächster Woche.Der Dow Jones konnte auch am Freitag wieder zulegen. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Index ein Gewinn von etwa zwei Prozent ab. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit April vergangenen ...

