Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zum Amag: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur AMAG-Aktie bestätigen wir unsere Halten-Empfehlung mit neuem Kursziel EUR 32,80/Aktie (zuvor: EUR 29,0). In Summe sehen wir derzeit keine Kurstrigger für die AMAG-Aktie in Sicht und bleiben daher weiter an der Seitenlinie. Wir denken auch, dass die AMAG das obere Ende der ambitionierten Guidance zurückstutzen könnte." Zu den Bawag-Zahlen: "Das Management hob den Finanzausblick 2023 an und erwartet nun ein Ergebnis vor Steuern von über EUR 875 Mio. (zuvor: EUR 825 Mio.) mit einem Gewinn/Aktie von über EUR 8,20/Aktie ...

