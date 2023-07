Die Aktie von Sartorius ist am Freitagnachmittag im Zuge der Analystenkonferenz kräftig nach oben gezogen. Sie schüttelte ihre Verluste aus den frühen Morgenstunden ab und legte an der DAX-Spitze um 7,5 Prozent auf 349,10 Euro zu. Der Grund dafür laut Marktbeobachtern sei die Telefonkonferenz für Analysten gewesen.Dort habe das Management gesagt, dass die Schwäche im Auftragseingang des Pharma- und Laborzulieferers einen Boden gefunden habe, was nun wohl vertrauensbildend wirke.Eine Unternehmenssprecherin ...

