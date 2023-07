DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Lonza stürzen nach Zahlen ab

ZÜRICH (Dow Jones)--Leicht im Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Freitag beendet. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US Federal Reserve in der kommenden Woche sei der Handel recht ruhig verlaufen, berichteten Händler. Der kleine Verfallstermin, bei dem Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen, bewegte den Markt kaum. Bei Einzelwerten gab die Bilanzsaison die Richtung vor.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.207 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,77 (zuvor: 18,4) Millionen Aktien.

Leicht unterstützt wurde der SMI von den Schwergewichten Nestle (+0,6%), Novartis (+0,4%) und Roche (+0,3%).

Mit heftigen Verlusten von 11,1 Prozent fiel die Lonza-Aktie auf. Der Pharma-Auftragsfertiger hat im ersten Halbjahr trotz eines gestiegenen Umsatzes einen Gewinnrückgang verbucht und daher seine Ertragsziele gesenkt.

Bei Givaudan (-2,5%) kam es zu Anschlussverkäufen nach den enttäuschenden Geschäftszahlen vom Vortag. Der Kurs von ABB (+0,9%) profitierte hingegen erneut von den guten Zahlen, die der Konzern am Donnerstag vorgelegt hatte.

In der zweiten Reihe kamen die Zahlen von Schindler (+6,6%) gut an. Effizienzmaßnahmen zahlten sich nach Angaben des Herstellers von Aufzügen aus.

Nicht in allen Punkten überzeugend waren die Zahlen von Temenos (+1%) ausgefallen. Der Gewinn lag deutlich über der Markterwartung, der Umsatz jedoch knapp darunter.

