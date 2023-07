EQS-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung in der NorCom-Geschäftsführung



21.07.2023 / 18:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Tobias Abthoff verlässt die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA zum 31. August 2023. Dies wurde heute im besten beiderseitigen Einvernehmen vereinbart.



NorCom und der Aufsichtsrat danken Dr. Tobias Abthoff für die langjährige Zusammenarbeit und seine Verdienste in der Entwicklung des operativen Geschäfts. Sie wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg.







Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Julia Keck

IR

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de



Ende der Insiderinformation



21.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com