Straubing (ots) -Groß war die Erwartung an Emmanuel Macron, Lösungswege aus der demokratischen Krise aufzuzeigen, in der sich das Land befindet. Doch diese hat der Präsident, der so oft "Transformation" versprach, nicht parat. Das zeigt seine jüngste Regierungsumbildung, die alles andere ist als ein Befreiungsschlag. Er umging den Neuanfang. (...)Macrons Entscheidungen sind die eines Getriebenen, der nur darauf hoffen kann, dass es nicht zu neuen Explosionen in seinem Land kommt. Heiter soll es sich der Welt heiter präsentieren, wenn es in einem Jahr die Olympischen Sommerspiele ausrichtet. Dass das gelingt, erscheint heute fraglich.