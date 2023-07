Kalenderwoche 29 (17.07. bis 21.07.2023) am KMU-Anleihemarkt - die in Berlin ansässige metacrew group GmbH legt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351S01) auf. Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 4 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00% p.a. verzinst. Seit dem 20. Juli 2023 kann der Minibond ab einer Mindestsumme von 500 Euro über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden. "Unser Geschäftsmodell bietet sich gerade dafür an, auch unseren Endkundinnen und Endkunden die Möglichkeit zu geben, eine ansprechende Rendite mit metacrew zu verdienen. Zudem ist der Mix in der Gesamtunternehmensfinanzierung mitsamt einer Anleihe für uns sinnvoll und attraktiv. Wir haben uns also bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen und auch hier, also in der Unternehmensfinanzierung, einzubinden. Und, ja: Wir wollen mit dem Kapital wachsen und besser werden, beispielsweise gezielt in Deep Tech investieren", so CEO und Mehrheitsgesellschafter Tobias Eismann im Interview mit dem Anleihen Finder.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...