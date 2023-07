Welche langfristigen Potenziale bieten Gold und Bitcoin als Investments? In diesem Video teilt Roman Reher, der Blocktrainer, seine fundierten Einsichten in beide Vermögenswerte. Du erfährst, warum die Finanzindustrie zunehmend Interesse an Bitcoin zeigt und welche Vorteile diese Kryptowährung bieten könnte und gleichzeitig, welche Rolle gold als bewährtes Absicherungsinstrument noch spielt.