Im zweiten Quartal steigert Cantourage den Umsatz um 86 Prozent. Im ersten Quartal gab es ein Plus von 95 Prozent. Somit stehen nach sechs Monaten 11,1 Millionen Euro Umsatz in den Büchern. In den kommenden Quartalen dürfte sich das Wachstum fortsetzen, wie die Prognose für 2023 zeigt. Das Unternehmen will 2023 im hohen zweistelligen Prozentbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...