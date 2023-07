Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 21 juillet/July 2023) - The common shares of Camarico Investment Group Ltd. will be delisted from the CSE at market close on July 21, 2023.

Camarico Investment Group Ltd. is currently suspended. See bulletin 2020-0403.

_________________________________

Les actions ordinaires de Camarico Investment Group Ltd. seront radiées du CSE à la clôture des marchés le 21 juillet 2023.

Camarico Investment Group Ltd. est actuellement suspendu. Voir bulletin 2020-0403.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 21 juillet/July 2023 Symbol(s)/Symbole(s): CIG

