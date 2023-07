Freiburg (ots) -



Zwar ist, salopp gesagt, die Löwin wohl ein Wildschwein. (...) Die Mega-Story, die seit Donnerstag die Republik in Atem hielt und selbst die BBC und die New York Post beschäftigte, nimmt somit ein recht unspektakuläres Ende. Deshalb wird jetzt vermutlich Häme und Spott auf die Verantwortlichen einprasseln. Nur ist das ziemlich unfair. Denn was hätten Grubert und die Polizei tun sollen? Immerhin ist es in Brandenburg nicht verboten, dass Privathaushalte Löwen halten. Auch sonst kann es immer und überall sein, dass jemand gefährliche Tiere hält, ohne dass die Behörden davon wissen. Zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefahr, die anfangs für real gehalten werden musste, handelten Grubert und die Polizei also genau richtig: Sie haben (...) informiert, sich mit Fachleuten beraten, mit dutzenden Beamten gründlich die Gegend abgesucht und dann am Freitagmittag die Großaktion beendet - also zu dem Zeitpunkt, als sich zeigte, dass nirgendwo Spuren einer Raubkatze gefunden wurden. https://www.mehr.bz/khs203m



