Nach neun Börsentagen mit Gewinnen in Folge ist dem Dow Jones am Freitag die Puste ausgegangen. Immerhin rettete der US-Leitindex noch ein Plus von 0,01 Prozent auf 35.227,69 Punkte über die Ziellinie. Für die Börsenwoche stand ein Gewinn von gut zwei Prozent zu Buche. Am Vortag hatte der Index den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht.Vor der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche ist die Messlatte am US-Aktienmarkt also deutlich höher gehängt. "Erkennen die Investoren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...