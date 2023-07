Osnabrück (ots) -Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU fordert Absenkung von Steuern auf Bauleistungen und BaustoffeMIT-Vorsitzende Connemann: EU muss auch auf Einfuhrzölle auf Baustoffe verzichten - "Baukrise erfordert Turbo gegen Wohnnotstand"Osnabrück. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) verlangt rasche Steuersenkungen, um die Baukrise zu bekämpfen. "Wir fordern, die Mehrwertsteuer auf Baustoffe und Bauleistungen zumindest für den sozialen Wohnungsbau auf sieben Prozent abzusenken", sagte die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann (CDU) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Und die EU sollte auf Einfuhrzölle auf Baustoffe aus Drittstaaten verzichten."Das Bauen anzukurbeln sei schlicht notwendig, um ausreichenden Wohnraum sicherzustellen, so Connemann. Statt der von der Ampel geplanten 400.000 Wohnungen werden Branchenangaben zufolge im kommenden Jahr weniger als 200.000 Wohnungen gebaut. "Ohne beherztes Gegensteuern geraten wir weit über die Ballungszentren hinaus bis in ländliche Räume hinein in einen Wohnnotstand", begründete Connemann den Vorstoß des größten parteipolitischen Wirtschaftsverbandes.Neben den Steuersenkungen brauche es auch schnellere und einfache Genehmigungsverfahren im Bau sowie eine Wiederauflage gekappter Förderprogramme für effiziente Gebäude, sagte Connemann der "NOZ". "Schneller werden, billiger machen, fördern statt verbieten: Das ist die Antwort auf die Baukrise, die wir jetzt geben müssen. So würde wieder der Turbo für die Bauwirtschaft gezündet. Und davon würden die Familien profitieren, deren Eigenheim-Träume gerade platzen."Der Link zum Webartikel: www.noz.de/45164169Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5564413