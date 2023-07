Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist - rein von der Entwicklung des Aktienkurses her betrachtet - kein Gewinner der letzten paar Jahre. Ganz im Gegenteil sogar: Während der Aktienkurs von PayPal in den letzten drei Jahren um fast 60 % fiel, stieg der Index Nasdaq, indem PayPal gelistet ist, in derselben Zeit um etwas über 41 %. So lässt sich also ganz klar festhalten, dass eine Investition in die PayPal-Aktie in den letzten Jahren nicht unbedingt die beste Möglichkeit auf Rendite war. Trotzdem bin ...

