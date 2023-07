Die Berichtssaison zum zweiten Quartal läuft. Viele US-Unternehmen haben diese Woche den Zahlenrausch ins Rollen gebracht. Auch hier in Europa geht es, unter anderem mit der Bilanz von SAP, allmählich los. Ich würde die gewagte These in den Raum stellen: Die Mehrheit der Anleger geht mit der Berichtssaison völlig verkehrt um. Umsatz und Gewinn im Fokus Wenn du die Berichterstattung über die Quartalsperformance eines Unternehmens liest, werden zwei Zahlen stets sehr prominent genannt: Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...