Osnabrück (ots) -Mittelstands- und Wirtschaftsunion gegen Aufrücken Laumanns in Partei-SpitzeVorsitzende Connemann: Entscheidung erst auf Parteitag im kommenden Jahr - Brauchen keine PersonaldebattenOsnabrück. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) hat sich gegen ein baldiges Aufrücken von CDA-Chef Karl-Josef Laumann in die CDU-Parteispitze gestellt, nachdem der bisherige Parteivize Carsten Linnemann Generalsekretär geworden ist. "Es wird im kommenden Jahr einen Bundesparteitag geben. Dort kann sich jeder für jedes Amt zur Wahl stellen. Und dann entscheidet die Mehrheit. Nicht der Proporz", sagte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Connemann reagierte auf Forderungen aus der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), ihr Chef Laumann müsse den frei gewordenen Vize-Posten des wirtschaftsliberalen Linnemann erhalten, damit der Sozialflügel nicht ins Hintertreffen gerate."Ich schätze Karl-Josef Laumann sehr, wir arbeiten hervorragend zusammen", sagte Connemann dazu der "NOZ". "Aber Personaldebatten sind das Letzte, was unsere Mitglieder wollen und Bürger brauchen. Die Menschen haben wirklich andere Sorgen."Der Link zum Webartikel: www.noz.de/45164169Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5564468