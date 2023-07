Osnabrück (ots) -MIT-Chefin Connemann kritisiert Siesta-Forderung"Mit Lebensrealität unvereinbar" - "Klingt nach Amtsschimmel im Sommerloch"Osnabrück. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU), hat Rufe aus der Ärzteschaft nach einer Siesta an heißen Tagen scharf kritisiert. "Jetzt sollen Betriebe und Mitarbeiter auch noch bei Länge und Lage der Mittagspause bevormundet werden", sagte Connemann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Dabei hat selbst Spanien die Siesta 2013 abgeschafft! Nicht zuletzt deswegen, weil sie mit der Lebensrealität der Familien nicht zu vereinbaren ist."Natürlich müssten bei Hitze Schutzmaßnahmen greifen. Aber die gebe es schon heute, sagte Connemann. "Also: Die Siesta-Debatte klingt nach Amtsschimmel im Sommerloch."Die MIT-Chefin reagierte auf die Forderung von Amtsärzten, an besonders heißen Tagen nach Vorbild Südeuropas lange Mittagspausen einzuführen. Von Arbeitnehmerverbänden und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gab es Zustimmung.Der Link zum Webartikel: www.noz.de/45164169Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5564467