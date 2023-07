Der Klimawandel führt dazu, dass Wasser immer knapper wird. Laut einer Umfrage des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) hatten knapp 20% der Wasserversorger in Deutschland bereits mit Engpässen zu kämpfen. In diesem Zusammenhang ist ein Unternehmen besonders aktiv im Kampf gegen die Wasserknappheit. Die Rede ist von Veolia (WKN: 501451). Veolia vorgestellt Veolia Environnement SA ist ein Unternehmen, das in den Bereichen Wasserversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...