Es wird noch immer viel darüber spekuliert und diskutiert, wie es an den Märkten im zweiten Halbjahr wohl weitergehen mag. Einige warnen vor schweren Problemen bei der Konjunktur, andere sehen mit Blick auf die nachlassende Inflation schon den nächsten Aufschwung herbei. Mit Gewissheit vermag noch niemand zu sagen, was auf die Anlegerinnen und Anleger zukommt. Aus charttechnischer Sicht gab es in dieser Woche aber einiger hochinteressante Signale.Die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) schaffte es in den vergangenen Tagen, die sehr wichtige Linie bei 1,20 Euro nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...