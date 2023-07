Mannheim (ots) -Wer heutzutage als Dienstleistungsunternehmen überleben möchte, braucht effektive Marketing-Strategien, um sich gegen Mitbewerber durchzusetzen und neue Kunden sowie Mitarbeiter zu gewinnen. Die Digitalisierung ermöglicht eine Vielzahl an modernen Werbemöglichkeiten, deren Potenzial viele Unternehmen in Deutschland bisher nicht ausschöpfen.Abhilfe schafft hier die Online-Marketing-Agentur S&P Consulting GmbH. Die Agentur unterstützt vor allem lokale Dienstleistungsunternehmen dabei, mehr Kunden und Mitarbeiter über das Internet zu gewinnen und die Digitalisierung in Deutschland für diese Unternehmen voranzutreiben.Zu ihren Kunden gehören Steuer & Rechtsanwaltskanzleien, Fotografen, Ärzte sowie Immobilienmakler und weitere Unternehmen, die einen lokalen Bezug haben.Nachhaltiges Wachstum für lokale Dienstleistungsunternehmen durch diesen 3-Schritte-PlanDie S&P Consulting GmbH unterstützt lokale Dienstleistungsunternehmen, mehr Kunden und Mitarbeiter über Online-Marketing zu gewinnen und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig auszubauen."Effektives Online-Marketing ist die Geheimwaffe Nr. 1 für lokale Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Trotz der sinkenden Kaufkraft ist es möglich täglich neue Kunden zu gewinnen und auch während dem Fachkräftemangel kann man auch qualifizierte Fachkräfte einstellen", so Jonas Strambach, Gründer & Gesellschafter der S&P Consulting GmbH.Seine Mission: Bis ins Jahr 2026 über 1.000 lokale Dienstleistungsunternehmen im Marketing zu digitalisieren.Original veröffentlicht auf jonas-strambach.dePressekontakt:Pressekontakt:S&P Consulting GmbHRudolf-Diesel-Str. 13-1568169 MannheimDeutschlandTelefon: 062149307550E-Mail: info@jonas.strambach.dePressesprecher: Jonas StrambachOriginal-Content von: S&P Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171411/5564783