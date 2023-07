American Express (WKN: 850226) wurde am Freitag kräftig abverkauft und verlor -4% auf 170 US$. Aber welche Ursache steckt hinter der Reaktion der Aktionäre? Und sollten Anleger den Abverkauf eher als Chance oder Warnsignal begreifen? American Express vorgestellt Die in New York City ansässige American Express Company ist mit über 100 Millionen Kreditkarten einer der weltweit größten Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...