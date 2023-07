Der Goldpreis hat die Handelswoche mit einem leichten Plus abgeschlossen. Nachdem das Edelmetall sich am Anfang der Woche noch auf dem besten Weg in Richtung 2.000-Dollar-Marke befand, zeigte es ab der Wochenmitte Schwäche. Analysten warten nun gespannt auf die Zinssitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch.Laut Edward Moya, leitender Marktanalyst bei OANDA, hat der Goldmarkt negativ auf die jüngste Stärke des Dollar reagiert. Grund dafür ist, dass die japanische Notenbank signalisierte, ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...