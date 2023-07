Kommende Woche gibt es sowohl in den USA bei der FED als auch in Europa bei der EZB neue Zins-Entscheidungen. Zudem stehen viele Quartalsberichte beim DAX und an der Wall Street an. Etwa Microsoft, Alphabet, Amazon, BASF, Volkswagen oder Deutsche Bank melden. Was kommt da auf Anleger zu? Die Zinsentscheidungen der großen Zentralbanken und eine Flut von Unternehmensbilanzen könnten die DAX-Anleger in der neuen Woche aus der Reserve locken. Zuletzt ...

