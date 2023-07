So geht es bei dem Marburger Unternehmen nach dem Verkauf der Tochter und der hohen Sonderausschüttung weiter. Die Vorstände haben den Investoren nun einen sehr optimistischen Überblick über die mittelfristigen Erwartungen gegeben, was die Aktie in den vergangenen Tagen ordentlich befeuerte. Bis 2026 soll sich der Unternehmenswert insgesamt auf 510 bis 620 Millionen Euro erhöhen.Zum Vergleich: Der Börsenwert der Aktie liegt aktuell bei gut 100 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...