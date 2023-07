DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/22. und 23. Juli 2023

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Mercedes-Chef Ola Källenius mit neuer China-Strategie

Angesichts schleppender Verkaufszahlen bei reinen Elektrofahrzeugen (BEV) in China richtet Mercedes seine Strategie neu aus. "Für unsere nächste Welle der Elektrooffensive, die ab 2025 mit den neuen E-Architekturen beginnt, steht China absolut im Zentrum. Wir müssen dabei den elektrischen Antrieb ebenso perfekt beherrschen wie die Digitalisierung. Das erwarten unsere Kunden", sagte Konzernchef Ola Källenius im Interview mit der Automobilwoche. Ein hochrangiger Mercedes-Manager berichtete der Branchen- und Wirtschaftszeitung, dass die geplanten Modelle der Plattform MB.EA derzeit nochmals überarbeitet werden, um die Bedürfnisse der chinesischen Kunden wie Platzangebot oder digitale Inhalte in Zukunft besser abzudecken.

Reisekonzern Tui bringt vorerst keine Touristen mehr nach Rhodos

Der deutsche Reiseanbieter Tui will in den kommenden Tagen keine Urlauber mehr auf die von Waldbränden betroffene Insel Rhodos bringen. Zwar seien noch einige Flüge geplant - sie sollten aber keine Menschen nach Rhodos transportieren, sondern Urlauber von dort aus zurückfliegen, sagte eine Sprecherin des Touristikkonzerns am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Bis Dienstag würden keine neue Gäste nach Rhodos geflogen. Der Tui-Konzern habe derzeit rund 40.000 Gäste auf Rhodos, sagte die Sprecherin. "Darunter sind 7.800, die vom Feuer betroffen wurden und in Unterkünfte beziehungsweise Hotels evakuiert wurden."

Elon Musk will Twitter-Logo zu X ändern

Elon Musk plant, dass Twitter-Logo zu ändern. In einer Reihe von Tweets schrieb Musk am frühen Sonntag, dass die Social-Media-Plattform ihr langjähriges blaues Vogellogo in "X" umwandeln wird. "Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir es morgen weltweit einführen", schrieb Musk. Der Milliardär und Eigentümer von Twitter postete auch ein Bild eines flackernden "X". "Bald werden wir uns von der Marke Twitter verabschieden und nach und nach auch von allen Vögeln", schrieb Musk in einem weiteren Post. In der gleichen Reihe von Tweets startete Musk eine Nutzerumfrage über die Änderung der Standardfarbe der Plattform auf Schwarz.

Biden dringt auf Regeln für verantwortungsvollen Einsatz von KI

US-Präsident Joe Biden hat bei einem Treffen mit Vertretern großer Technologie- und Internetkonzerne auf Regeln für einen verantwortungsvollen und sicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gedrungen. KI berge ein "enormes Versprechen unglaublicher Möglichkeiten", sagte Biden am Freitag bei dem Treffen mit Managern von Unternehmen wie Meta, Microsoft und Open AI in Washington. Aber sie berge auch "Risiken für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere nationale Sicherheit".

