HANGZHOU (IT-Times) - Der CEO der Alibaba Group Holding hat sich in einem Brief an seine Investoren gewendet und einen Ausblick für die kommende Zeit gegeben. Daniel Zhang, CEO der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) hat sich am 21. Juli 2023 in einem Brief an seine Aktionäre...

Den vollständigen Artikel lesen ...