In der kommenden Woche haben einige hochausschüttende Aktien ihren Ex-Dividendentag. Wer sich die saftigen Ausschüttungen jetzt noch sichern will, muss allerdings schnell sein, denn es verbleiben nur noch wenige Tage. Auch wenn der Juli nicht gerade als Dividendensaison gilt, so gibt es hier doch einige spannende Unternehmen, die in diesem Zeitabschnitt Ex-Dividende gehen und hohe Zahlungen leisten. Bis zu 11 Prozent Dividendenrendite sichern? Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...