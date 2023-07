Wie es scheint, will Multimilliardär und Twitter-Chef Elon Musk das soziale Netzwerk mit dem blauen Vogel als Logo in X.com umbenennen und auch dem Vogel den Garaus machen. Es ist unklar, was hinter den vielen Tweets steckt, die Elon Musk in der Nacht zu Sonntag abgesetzt hat. Fakt ist jedenfalls eines. Die Domain X.com leitet jetzt auf Twitter.com um.AnzeigeAnzeige X.com leitet auf Twitter weiter Zudem hatte Musk angekündigt, im Laufe dieses Tages ...

Den vollständigen Artikel lesen ...