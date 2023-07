Ravensburg (ots) -Seitensprung-portale.de (https://seitensprung-portale.de/), die führende Vergleichsseite für Casual Dating Portale, hat neue Daten zum Pornokonsum in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt wurden 762 Suchbegriffe, die das Wort "Porn" enthalten analysiert. In Summe wurden jeden Monat in Deutschland insgesamt 42.933.350 Suchanfragen zu Porn-Inhalten im Netz erfasst.Die Top 3 der Bundesländer: In NRW finden jeden Monat 8.260.860 Suchen stattDie Bundesländer mit dem höchsten Suchvolumen für Pornografie sind Nordrhein-Westfalen (8.260.860 Suchen), Hessen (7.785.720 Suchen) und Bayern (5.889.710 Suchen). Diese Bundesländer sind sowohl in Bezug auf ihre Bevölkerungsgröße als auch auf die Intensität ihrer Online-Porno-Suchen an der Spitze Deutschlands. Das Schlusslicht bildet Bremen mit 279.440 Suchen pro Monat.Suchvolumen in Beziehung zu den Einwohnern älter 14 JahreInteressant ist, dass sich das Bild ändert, wenn man das Suchvolumen im Verhältnis zu den Einwohnern über 14 Jahren setzt. Die Top-3 Bundesländer sind dann Hessen mit 145,5 %, Hamburg mit 82,1 % und Berlin mit 64,8 %. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Einwohner in Hessen über 14 Jahre 1,5-mal pro Monat nach Pornos im Internet sucht. Auf dem letzten Platz ist Thüringen mit 46,4 %.Die Top 3 Städte in Deutschland: In Frankfurt sucht jeder Einwohner 8,5 mal im Monat nach PornosDie Top-3 Städte in Bezug auf die Anzahl der Porno-Suchen sind Frankfurt am Main (5.515.890 Suchen), Berlin (2.026.970 Suchen) und Hamburg (1.293.890 Suchen). Diese drei Städte sind in Bezug auf die Online-Pornografie-Suchen in Deutschland führend.Städtisches Suchvolumen in Beziehung zu den EinwohnernNoch überraschender wird es, wenn man das Suchvolumen in Beziehung zu den Einwohnern über 14 Jahren in den Städten setzt. Hier sind die Top-3: Frankfurt am Main (861,7 %), Stuttgart (131,8 %) und Köln (94,5 %). Das bedeutet, dass in Frankfurt jeder Einwohner über 14 Jahre im Durchschnitt 8,6-mal pro Monat Pornos im Internet sucht.Die beliebtesten Suchbegriffe für Pornos in DeutschlandUnsere Analyse hat ergeben, dass eine Vielzahl von Suchbegriffen verwendet wird, um nach pornografischen Inhalten zu suchen. Hier sind die Top 5 und weitere bemerkenswerte Suchbegriffe:- "porn hub" mit 15.740.500 Suchen ist der am häufigsten gesuchte Begriff. Dies zeigt die Beliebtheit dieser speziellen Pornoseite unter den deutschen Internetnutzern.- "porn" mit 6.411.500 Suchen, was die generelle Suche nach Pornografie im Internet anzeigt.- "free porn" mit 2.209.900 Suchen. Hier zeigt sich das Interesse an kostenlos zugänglichen pornografischen Inhalten.- "you porn" mit 2.044.200 Suchen ist ein weiterer spezieller Anbieter, der häufig gesucht wird.- "porn hub com" mit 835.600 Suchen ist eine Variation des ersten Suchbegriffs und zeigt erneut die Beliebtheit dieser Seite.Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer bemerkenswerter Suchbegriffe, die auf bestimmte Kategorien oder Interessen hinweisen. Beispielsweise gibt es spezifische Suchbegriffe wie "gay porn" (661.700 Suchen), "lesbian porn" (192.200 Suchen) oder "mature porn" (187.900 Suchen), die auf bestimmte Genre-Präferenzen hinweisen.Aber auch Suchbegriffe wie "porn games" (162.700 Suchen), "german porn" (147.220 Suchen) und sogar "tiktok porn" (170.900 Suchen) werden gesucht, was auf das Interesse an interaktiven pornografischen Inhalten, regionaler Pornografie und der Vermischung von Social-Media-Plattformen und Pornografie hindeutet.Diese Vielfalt an Suchbegriffen zeigt nicht nur die Bandbreite der Interessen, die mit Pornografie verbunden sind, sondern auch die Veränderungen und Trends in der Art und Weise, wie Menschen nach pornografischen Inhalten suchen.Für weitere Informationen zu dieser Studie und anderen Themen im Bereich Dating, besuchen Sie bitte die Webseite www.seitensprung-portale.de (https://seitensprung-portale.de/pornokonsum-in-deutschland-2023/).Pressekontakt:Tim UllrichPressesprechertim@seitensprung-portale.de0176 60383819https://seitensprung-portale.de/Original-Content von: Online Marketing Kingz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150965/5564983