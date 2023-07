Nach der stabilen Vorwoche zeichnen sich im DAX am Montag leichte Verluste ab. Ein zwischenzeitlicher Vorstoß auf das Vierwochenhoch von 16.240 Punkten wurde allerdings schnell ausgebremst. In dieser Woche werden die Notenbanken mit ihren Zinsentscheidungen am Mittwoch (USA) und Donnerstag (Europa) die weitere Richtung für den Leitindex vorgeben. Der Markt hat bei der US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte am Mittwoch eingepreist und erwarte diesen Zinsschritt am Donnerstag ...

