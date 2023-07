DJ Stellantis und Samsung SDI planen zweites Batteriewerk in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis und Samsung SDI weiten ihre Zusammenarbeit in den USA aus und planen ein zweites Batteriewerk. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, wurde eine Absichtserklärung zur Errichtung einer zweiten Batterieproduktionsanlage in den USA im Rahmen des bestehenden Joint Ventures StarPlus Energy unterzeichnet. Das Werk soll 2027 die Produktion aufnehmen und eine anfängliche jährliche Produktionskapazität von 34 Gigawattstunden (GWh) haben. Der Standort der neuen Anlage werde derzeit geprüft.

"Diese neue Anlage wird dazu beitragen, unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen, bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens 25 neue batterieelektrische Fahrzeuge für den nordamerikanischen Markt anzubieten", so Stellantis CEO Carlos Tavares.

Im Mai 2022 hatten Stellantis und Samsung SDI den Bau einer ersten Batterieproduktionsanlage in den USA in Kokomo, Indiana, vereinbart. Die Anlage, die im ersten Quartal 2025 in Betrieb gehen soll, wird laut Mitteilung eine Jahresproduktion von 33 GWh haben und damit das ursprüngliche Ziel von 23 GWh übersteigen.

