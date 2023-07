The following instruments on XETRA do have their first trading 24.07.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.07.2023



Anleihen



1 US20602DAA90 Concentrix Corp.

2 US20602DAB73 Concentrix Corp.

3 US20602DAC56 Concentrix Corp.

4 US422806AA75 HEICO Corp.

5 XS2656464844 Energia Group Roi Holdings DAC

6 XS2654098222 DS Smith PLC

7 XS2654097927 DS Smith PLC

8 US422806AB58 HEICO Corp.

9 US563469VC69 Manitoba, Provinz

10 US46647PDU75 JPMorgan Chase & Co.

