Reply wurde aufgrund seiner umfassenden Vision und Umsetzungsfähigkeit unter 18 Anbietern weltweit im Magic Quadrant 2023 für Warehouse Management Systeme von Gartner als Visionär genannt.

Um als Visionär zu gelten, muss ein Anbieter laut Gartner eine kohärente, überzeugende und innovative Strategie vorweisen, die darauf abzielt, ein differenziertes, robustes und dynamisches Angebot auf den Markt zu bringen. Reply wurde zum vierten Mal in Folge als Visionär im Gartner Magic Quadrant für WMS eingestuft.

Die Positionierung als Visionär bestätigt unsere führende Rolle in der Branche, die auf innovativer Vision und zukunftssicheren Lösungen beruht, die den zunehmend globalen Umfang unserer Projekte widerspiegeln.

Reply ist einer der ersten Anbieter, der eine modulare und erweiterbare digitale Plattform anbietet, die zu 100 auf cloud-native und Microservices setzt, um Kunden die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität zu bieten, die für Organisationen in Zeiten von Disruptionen angesichts sich verändernder Geschäftsanforderungen und Technologien maßgeblich sind. Die Stärke liegt in der Composability, die es ermöglicht geschäftsfertige Services und Akzeleratoren zu vorkonfigurierten Lösungen wie unserem LEA Reply WMS zu kombinieren und maßgeschneiderte Lösungen gemäß den spezifischen Anforderungen des Kunden zu erstellen.

Neben der dedizierten Unterstützung der Kernprozesse von WMS und modernster Technologien erweitert Reply kontinuierlich seine Fähigkeiten in der Lagerautomatisierung und Robotik sowie in der datengetriebenen Ressourcenoptimierung, indem Technologien wie KI und Machine Learning zur Verbesserung der Transparenz der Lieferkette und zur proaktiven Entscheidungsfindung eingesetzt werden.

Reply entwickelt den Leistungsumfang der Lösungen LEA ReplyTM und Click ReplyTM weiter, um Time-to-Value und Qualität auf die nächste Stufe zu heben und Kunden in jedem Schritt ihres digitalen Transformationsprozesses zu unterstützen.

"Wir freuen uns, dass wir zum vierten Mal in Folge von Gartner als Visionär im Magic Quadrant für WMS genannt wurden", sagte Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply. "Diese Anerkennung bestätigt den Wert unserer einzigartigen und herausragenden Vision und festigt das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Indem wir erfolgreich und effektiv unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Branchen und Geschäftszielen erfüllen, verwirklichen wir kontinuierlich die Lieferkettenvisionen unserer Kunden.".

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services.

