Krypto-Diversifikation mit Unlisted Token // Crypto diversification with unlisted tokens Krypto-Diversifikation mit Unlisted TokenLuxemburg, 24. Juli 2023 - Der Kryptowinter geht zu Ende, Investments in Digital Assets werden verstärkt nachgefragt. "Wir sehen eine deutliche Belebung des Geschäfts", sagt Daniel Knoblach, Verwaltungsrat bei Fair Alpha. "Dabei suchen institutionelle Investoren stark nach Diversifikation im Kryptobereich, was etwa mit Verbriefungen von Unlisted Token sehr gut darstellbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...