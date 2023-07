Sartorius Vz.: Geeignete (Turbo)-Calls für weitere Kurssprünge-Calls

Wer vor etwa einem Monat, als die Aktie des Labor- und Pharmaausausrüsters Sartorius Vz. (ISIN: DE0007165631) noch bei 304 Euro notierte, in die an dieser Stelle präsentierten Long-Hebelprodukte investiert hat, konnte bereits beträchtliche Kursgewinne für sich verbuchen. Nach den am 21.7.23 veröffentlichten Zahlen legte der Kurs auf Schlusskursbasis um 7,73 Prozent zu und beendete den Handelstag bei 350 Euro. Im frühen Handel des 24.7.23 notierte die Aktie bei 345,50 Euro.

Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die der Sartorius Vz.-Aktie nach dem äußerst schwachen Start in das Jahr 2023 weiters Erholungspotenzial auf bis zu 405 Euro (JP Morgan Chase) zutrauen, dann könnte somit auch jetzt noch ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Strike bei 350 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 350 Euro, Bewertungstag 15.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000DJ3HTN7, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 345,50 Euro mit 1,71 - 1,78 Euro gehandelt.

Setzt die Aktie innerhalb des nächsten Monats ihre Kurserholung auf 370 Euro fort, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,59 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 318,391 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 318,391 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SW0JH45, wurde beim Sartorius-Kurs von 345,50 Euro mit 3,10 - 3,13 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 370 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,16 Euro (+65 Prozent) erhöhen - sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 308,937Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 308,937 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS0VMY1, wurde beim Sartorius-Kurs von 345,50 Euro mit 3,97 - 4,00 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 370 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,10 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de