Nach zuvor neun Gewinntagen in Folgen ging dem Dow Jones am Freitag merklich die Puste aus. Der US-Leitindex rettete sich mit hauchdünnen Plus von 0,01 % über die Ziellinie und schloss bei 35.227 Punkten. Bei der in der dieser Woche am Mittwoch anstehenden Zinssitzung der Fed erwartet der Markt eine letzte Zinserhöhung um 0,25 % und erhofft sich dann anschließend eine Phase sinkender Zinsen. Insgesamt boten die US-Börsen zum Wochenschluss ein uneinheitliches Bild: Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel mit einem Plus von 0,03 % bei 4.536 Punkten, während der Technologieindex Nasdaq 100 um 0,26 % auf 15.425 Punkte nachgab. An den deutschen Börsen richten sich die Blicke auf kommende EZB-Sitzung am Donnerstag. Insgesamt hielten sich die Anleger im frühen Handel bedeckt. Das bekam auch der Dax zu spüren, der Handel mit einem Minus von 0,31 % bei 16.126 Punkten eröffnete.



