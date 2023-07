Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der Kurskorrektur könnte diese Woche wieder Schwung in den EUR/USD Handel kommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von Datenkalender seien folgende Veröffentlichungen interessant. Der ifo Geschäftsklimaindex aus Deutschland, der morgen folge dürfte wiederum im negativen Bereich liegen. Dazu stünden die Zinssitzungen der EZB (Europäische Zentralbank) und FED (US Notenbank) diese Woche auf der Agenda. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...